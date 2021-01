Einmal direkt vor Ort im Staatstheater Mainz sein, wenn die Spätschicht entsteht? Die beliebtesten Kabarettisten und Comedians hautnah erleben? Gar kein Problem!

Jede Ausgabe der Spätschicht verspricht einen unterhaltsamen Abend, der die Lachmuskeln fordert. Und das in angenehmer Atmosphäre direkt im Herzen von Mainz. So etwas spricht sich rum: Einige Aufzeichnungen waren in der Vergangenheit schnell ausverkauft. Für die zukünftigen Sendungen heißt das also: Karten besser früher als später bestellen. Hier geht's direkt zu den begehrten Tickets!

Live dabei sein in der SWR Spätschicht

Aufzeichnungstermine 2020 13. Oktober 2020 02. November 2020 03. November 2020 08. Dezember 2020

Tickets erhältlich an allen Vorverkaufsstellen in Mainz und online bei eventim - Ticketservice.