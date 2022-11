Elon Musk kauft Twitter, Olaf Scholz lässt sich den Schneid abkaufen und Xavier Naidoo erlebt die Sühne Mannheims. Auch in diesem Monat gibt es jede Menge zu besprechen für Florian Schroeder und seine hochkarätigen Gäste.

Dieses Mal mit dabei:

Johann König wirkt der Inflation mit einer besonderen Investition entgegen -| natürlich höchst fair und nachhaltig, oder?

Simone Solga verzweifelt am weiblichen Spitzenpersonal in der Politik. Sie fragt sich: Gleichberechtigung ja klar -| aber warum müssen unsere Ministerinnen dann auch genauso fehlerhaft sein wir ihre Kollegen?

Alain Frei lenkt sich in diesen trüben Zeiten mit Tierdokumentationen im Fernsehen ab. Dabei gibt es jede Menge zu lernen -| über Laubfrösche, Fledermäuse und auch über uns Menschen.

Michael Altinger beschäftigt sich mit dem Stress und der Überlastung, mit der viele Menschen in Beruf und Alltag zu kämpfen haben. Dabei stellt er fest: Für einen Burnout fehlt ihm schlicht die Zeit!

Anka Zink zieht es ins Weltall. Sie sinniert über die Hinterlassenschaften des Menschen auf dem Mond. Lagert dort noch ein großes Geschäft für die Menschheit? mehr...