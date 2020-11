per Mail teilen

Eine besorgte Kanzlerin, eine ausgebremste Kulturszene und ein infizierter Gesundheitsminister – höchste Zeit für klare Gedanken in trüben Zeiten. Florian Schroeder und seine hochkarätigen Gäste zeigen; Es gibt keinen Lockdown für gute Satire!

Dieses Mal mit dabei:

Lisa Fitz ist sauer: Mit der Gastronomie und der Kultur werden im neuen „Lockdown light“ zwei Branchen getroffen, die sich am stärksten mit eigenen Hygienekonzepten engagiert haben. Jetzt braucht es dringend ein Hygienekonzept für zehntausende Künstlerseelen.

Rolf Miller und sein Antiheld sind der political correctness auf der Spur. Viele Menschen stellen sich die vermeintliche Frage: Was darf man heute noch sagen? Rolf Miller lotet wie immer pointenreich die Grenzen aus.

Jens Neutag hatte einen Traum, von dem man sich erst einmal erholen muss: Er war persönlicher Politikberater von Karl Lauterbach. Neutag weiß: Etwas Beratung kann dem dauermahnenden SPD-Gesundheitsexperten mit dem Abo auf einen Platz bei Markus Lanz nicht schaden.

Mirja Regensburg ist ausgebildeter Musicalsängerin und findet auch auf der Bühne der Spätschicht immer den richtigen Ton. Und sie bleibt positiv: Was sie sich dank der Maskenpflicht jetzt endlich trauen kann, berichtet sie in der Spätschicht.

Benaissa begeistert mit authentischen Anekdoten seine Jugend mit einem marokkanischen Vater in Deutschland den kleinen alltäglichen Missverständnissen, die dabei entstehen können. Dabei ist Benaissa gut in Deutschland – und das obwohl er aus Neuss am Rhein kommt.