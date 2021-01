per Mail teilen

Neues Jahr, neuer Wahnsinn: Nachdem die USA den Tiefpunkt des Jahres wahrscheinlich schon hinter sich haben, werfen hier die Kür des neuen CDU-Vorsitzenden, der holprige Start der Impfkampagne und die bevorstehenden Wahlen des Jahres jede Menge Fragen auf. Höchste Zeit für den satirischen Neujahrsempfang mit Florian Schroeder und seinen hochkarätigen Gästen!

Dieses Mal mit dabei:

Lisa Fitz hat über den Jahreswechsel ihre satirischen Akkus neu geladen und startet gewohnt bissig ins neue Jahr. Sie fragt sich: Sind die Bürger für viele Politiker nur so etwas wie eine Batterie? Was Fitz damit meint, klärt sie in der Spätschicht auf.

Rüdiger Hoffmann ist eine knallharte Kampfmaschine. Hinter seiner weichen Schale versteckt sich ein harter Kern und jede Menge unnützes Wissen über die gefährlichsten Griffe der Kampfkunst. Doch beim Einkaufen traf er zuletzt auf seine Meisterin: Eine Killer-Oma im Supermarkt - das konnte ja nur lustig werden.

Michael Frowin widmet sich dem Schul-Chaos, das Corona im ganzen Land ausgelöst hat. Wenn der Folienprojektor schon als digitales Unterrichtsmittel angeht und statistisch sowieso jede Menge Lehrer fehlen, muss Frowin den Kultusministerien ein bisschen Nachhilfe geben.

Maxi Gstettenbauer ist skeptisch: 2021 wird unter anderem auch ein Superwahljahr. Dumm nur, wenn man sich schon im Alltag einfach nicht entscheiden kann. Aber wie trifft man überhaupt die richtigen Entscheidungen im Leben? Gstettenbauer verrät sein Geheimnis: Er weiß es auch nicht.

Thomas Schreckenberger nimmt die großen Parteien unter die Lupe: Wer von der Pandemie politisch profitiert und Was die SPD mit Gollum gemeinsam hat, verrät er uns exklusiv in der Spätschicht.