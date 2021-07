Überschaubare Punktzahl beim ESC, im Bundestag tauchen plötzlich vergessene Nebeneinkünfte der Abgeordneten auf und ein aus der Zeit gefallener Diktator lässt Flugzeuge entführen: Jede Menge Gesprächsstoff für Florian Schroeder und seine hochkarätigen Gäste. In der Spätschicht wird alles satirisch aufs Korn genommen, was das Land gerade bewegt.

Dieses Mal mit dabei:

Lisa Fitz stellt sich die Frage: Werden wir aktuell regiert wie ein wirtschaftlicher Betrieb? Und wenn ja - wie steht es um die Belegschaft? Es gibt Mitarbeiter, die den laden am Laufen halten und andere, die nur mitschwimmen. Nur: In welche Kategorie passt Andi Scheuer?

Rüdiger Hoffmann plant schon seine Rückkehr zur Normalität nach Corona. Noch nicht einmal Melinda Gates will zurück zum Alten - das wäre in diesem Fall Bill. Was eine Harley in Kalifornien und ein Saunaclub in Paderborn mit Hoffmanns neuem Lebensgefühl zu tun haben, erzählt er exklusiv in der Spätschicht.

Mathias Richling kann mehr Politiker imitieren als Jens Spahn zum Spenden-Dinner einlädt - das allein macht ihn schon zu einer Ausnahmeerscheinung in der deutschen Satire. Dieses Mal knöpft er sich die mit Winfried Kretschmann und Markus Söder die wichtigsten politischen Köpfe des Südens vor.

Barbara Ruscher geht einem fragwürdigen Trend auf den Grund: Immer mehr Familien schaffen sich Hunde an, die teilweise illegal nach Deutschland gekommen sind und schlecht gehalten werden. Viele RTL-Mitarbeiter sagen sich da: Wenn sie jemanden wollen, der unkontrolliert rumbellt, hätten sie auch Dieter Bohlen behalten können.

Jens Neutag hat seine Glaskugel in die Spätschicht mitgebracht. Die Kandidatenkür war schon nicht arm an Geschichten, aber welche abenteuerlichen Wendungen wird der Bundestagswahlkampf noch nehmen? Neutag weiß schon Bescheid! mehr...