per Mail teilen

Lachen ist gesund! Florian Schroeder und seine hochkarätigen Gäste begeben sich gemeinsam in Satire-Quarantäne und besprechen die Lage der Nation. Diese Spezialausgabe der Spätschicht wahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand und ist trotzdem immer am Puls der Zeit.

Dieses Mal mit dabei:

Simone Solga weiß: In der Quarantäne lernen sich viele deutsche Paare ganz neu kennen. Kein Wunder, wenn man beim Einkaufen dank Gesichtsmaske plötzlich den falschen Partner mit nach Hause nimmt.

Simone Solga in der Quarantäne-Edition der SWR-Satiresendung "Spätschicht" SWR

Alain Frei ist als Schweizer an Quarantäne gewöhnt. Schließlich üben sich die Eidgenossen traditionell gerne in Isolation. Wie man die aktuelle Situation mit der passenden Portion Humor nehmen kann, weiß Frei genau.

Alain Frei in der Quarantäne-Edition der SWR-Satiresendung "Spätschicht" SWR

Alice Hoffmann war in ihrer Paraderolle als Miss Saarland eigentlich auf dem Heimweg von ihren Hamsterkäufen und schaut spontan im Spätschicht-Studio vorbei. Im Gepäck hat sie tolle Pointen – und jede Menge Klopapier.

Alice Hoffmann in der Quarantäne-Edition der SWR-Satiresendung "Spätschicht" SWR

Özcan Cosar setzt in diesen trüben Zeiten auf Volkverständigung. Was der lustige Unterschied zwischen einer japanischen Galerie und einer türkischen Oper ist, berichtet er exklusiv und sehr humorvoll in der Spätschicht.

Özcan Cosar in der Quarantäne-Edition der SWR-Satiresendung "Spätschicht" SWR

Rolf Miller ist der Comedy-Außenreporter der Spätschicht. Aus seinem Garten berichtet er von seinen Versuchen den Corona-Impfstoff zu finden und testet exklusiv die Versorgungslage in den ländlichen Regionen des Landes.