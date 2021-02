Stuttgarter Besen 2020 - Goldener und Silbernen Besen

Lachen mit den Stars von morgen: Der Stuttgarter Besen präsentiert die besten Talente aus allen Bereichen des Humors. Stand Up-Comedian Stefan Danziger ist der Preisträger des Goldenen Besen 2020. Mit klugen Pointen und einer ordentlichen Portion Berliner Schnauze verdiente er sich die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. Was Danziger in seinem Berufsalltag als Stadtführer in der Hauptstadt erlebt und welche Veränderungen die Geburt seines Kindes mit sich brachte, fügt er zu einem brillanten Auftritt zusammen.

Preisträger des Silbernen Besens ist Tutty Tran. Der Comedian mit vietnamesischen Wurzeln besticht mit großem darstellerischem Können und seinem Talent seinen ganz persönlichen Clash der Kulturen in ein unterhaltsames Comedy-Programm zu gießen. Anekdoten zu Vorurteilen und den Verständnisproblemen seines Vaters wechseln sich ab und ergeben beste Unterhaltung - fernab von süß-sauren Klischees. (ab 12 Jahre) mehr...