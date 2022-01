Das ganze Land diskutiert über 2G, Facebook heißt jetzt "Meta" , die CDU sucht einen neuen Vorsitzenden -| und findet nur altbekannte Gesichter. Florian Schroeder und seine hochkarätigen Gäste aus Kabarett und Comedy haben in diesem Monat wieder jede Menge Gesprächsstoff.

Dieses Mal mit dabei:

Simone Solga stellt sich eine Frage, die schon Herbert Grönemeyer bewegte: Wann ist ein Mann ein Mann? Droht der Männerwelt die Habeckisierung? Solga wirft einen satirisch-liebevollen Blick auf das vermeintlich starke Geschlecht.

Rüdiger Hoffmann spart als waschechter Paderborner immer schon mit Worten, aber jetzt auch finanziell. Die Inflation setzt auch der Hoffmannschen Familienkasse zu. Aber eines ist sicher: Das Budget an guten Pointen ist noch lange nicht aufgebraucht.

Barbara Ruscher ist lustig und alleinerziehend: Eine Kombination, mit der sie sich viele Fragen anhören muss. Welche das sind und welche verhängnisvolle Begegnung auf dem Amt damit zu tun hat, verrät Ruscher in der Spätschicht.

Kai Magnus Sting ist fix und fertig: Er kommt jetzt in ein Alter, in dem ihm Ärzte immer mehr zusetzen. Wenn Belastungs-EKG und Blutdruckmessung zu mittelgroßen Abenteuern werden, muss Sting einfach mal darüber reden. Diagnose: Lustig.

Ingmar Stadelmann fällt auf: Die Pandemie bringt uns alle an Limit. Vielerorts ist das Nervenkostüm dünner als die Luft für Ungeimpfte in Restaurants mit der 2G-Regel. Dieses Phänomen macht auch vor Stadelmann selbst nicht Halt -| schon ein kleines Hindernis am Frühstückstisch kann schlimme Konsequenzen haben.

