Schwäbische Fasnet aus Donzdorf

Schwäbischen Fastnachter und Tanzgruppen aus dem Ländle präsentieren sich bei der schwäbischen Fasnet aus Donzdorf live im SWR Fernsehen.

Datum: Sonntag, 16. Februar 2020 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Stadthalle

Hauptstraße 44

73072 Donzdorf

Lageplan

Moderator und Sitzungspräsident Michael Gutwein begrüßt unter anderem die schwäbischste aller Putzfrauen Elfriede Schäufele, die den Herren im Saal immer sehr, sehr nahekommt. Außerdem sind das weit über Schwaben hinaus bekannte Frauen-Duo "Dui do on de Sell", das unvergleichliche Ehepaar Hillus Herzdropfa und Alois und Elsbeth Gscheidle mit ihrem derb-schwäbischen Humor dabei. Freuen können sich die Zuschauer auch auf die Fasnets-Matadore aus Donzdorf und die besten karnevalistischen Tanzformationen des Südwestens. Seit 25 Jahren überträgt das SWR Fernsehen die schwäbische Fasnet in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Württembergischer Karnevalvereine. Am heutigen Abend gibt es mehr als drei Stunden das beste aus der schwäbischen Fasnet.

Live im SWR Fernsehen ab 20:15 Uhr. Die Aufzeichnung dieser Sendung ist am Donnerstag, dem 20. Februar 2020, um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.