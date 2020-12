per Mail teilen

Die Kandidat*innen

Sofia Blind sammelt Wörter, die es NICHT auf Hochdeutsch gibt. Denn gerade diese können oft auf charmante Weise auf den Punkt bringen, was man ansonsten umständlich umschreiben müsste. So nennt man beispielsweise langsam fahrende Touristen in bestimmten Regionen „Blomenkieker“!

Claudio Rossetti züchtet Bernhardiner. Auch wenn ihre Tage als Rettungshunde mittlerweile vorbei sind, so eignen sich die gutmütigen Riesen aus der Schweiz bestens als Therapiehunde. Und zum ausgiebigen Kuscheln sowieso!

Julius Nötzli trägt mit seinen „Chlefele“ das Schwyzer Brauchtum in die Welt hinaus. Das ungewöhnliche Instrument, das es bereits im Mittelalter gegeben hat, baut er sogar selbst. Julius Nötzli mit seinen Chlötzli!