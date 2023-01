Tauziehen ist beileibe nicht nur was für Männer. Das sieht man hier, denn drei junge Frauen stehen zur Wahl. Nur eine ist topfit im Ziehen am dicken Seil – bis zu 600 Kilogramm schafft ihr Team! Anschließend erfahren wir spannende Fakten zum Thema Brotqualität. Was beispielsweise der Sauerteig genau braucht, weiß nur einer der drei Kandidaten. In Runde drei heißt es dann: „Meine Challenge!“