Eine der drei jungen Frauen ist Steinmetzin in fünfter Generation. Sie lebt für ihren Beruf, der nicht nur das Hauen von Grabmalen betrifft. Und sie wirbt auf Instagram für ihr traditionelles Handwerk – wer ist die Echte? In Runde zwei gibt es Wildblumen-Wissen – denn einer der drei Herren liefert als Wildblumen-Bauer die Samen von Klatschmohn, Margarite und Kornblume in ganz Europa aus. Das freut Bienen und andere Insekten! Zum Schluss dann geht es um „Nacht und Nebel!“