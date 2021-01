Die Kandidat*innen:

Marie-Luise Raumland stellt aus eigenen Trauben einen preisgekrönten Winzersekt her. Natürlich nach der Champagnermethode mit Flaschengärung - das feine Getränk prickelt edel im Glas und jede Sorte hat einen ganz eigenen Charakter!

Ralph Schill ist den Geheimnissen der Bärtierchen auf der Spur. Er hat sogar welche ins Weltall geschossen – die kleinen Krabbler überlebten! Das ist aber noch längst nicht jedes wissenschaftliche Rätsel, vor das uns diese Winzlinge stellen.

Georg Nies warf eine Flaschenpost mit einem Liebesbrief an seine Frau ins Meer. Weg war die Botschaft … und tauchte 23 Jahre später wieder auf – in England! Die Liebe ist in diesen Jahrzehnten so frisch geblieben wie die Botschaft!