per Mail teilen

Die Kandidat*innen:

Carlos Arias Segura ist ein Schamane und kennt viele traditionelle Wege des Heilens aus seiner Heimat Peru. An ihn wenden sich Menschen mit körperlichen oder seelischen Problemen und er findet in seiner Sammlung für jeden genau das passende Musikinstrument. Denn Töne heilen, weiß er. Und eins ist sicher: Keiner verlässt ihn so, wie er vorher war …

Ingrid Schegk weiß, wie man ohne Mörtel Mauern errichten kann. Das Trockenmauern ist eine uralte Kulturtechnik, die schon die Inkas kannten. Bei uns sind es die Mauern der Reben in den Steillagen über Mosel oder Neckar, in Japan die Basis von Kaiserpalästen, in Machu Picchu eine ganze Stadt: Kunstvolle steinerne Puzzles, die dazu noch erdbebensicher sind.

Corinne Ernst sät jedes Jahr ein neues Bild im Format eines Ackers aus. Mal wird es Beethoven, mal eine Europakarte und mal die Maus. Doch erst aus der Luft werden sie vollständig sichtbar. Unten am Boden aber dienen die großen Felder als Labyrinthe - ein großer Spaß für die ganze Familie!