Rentiere, Einbruchs-Vorhersage und "Privatisierung!"

Zum letzten Mal an diesem Montag: eine Best-of-Ausgabe von „Sag die Wahrheit“! Michael Antwerpes präsentiert spannende Raterunden und begibt sich währenddessen auf die Spuren des antiken Weinbaus in der Pfalz.

Er besucht das Römische Weingut Weilberg, Tretkelteranlage inklusive! Außerdem geht es um so kuriose Dinge wie Bauchnabelfusseln oder Toiletten in anderen Ländern und Kulturen. Das sind tolle Aussichten – genau wie der Ausblick vom Weingut auf den Pfälzerwald und die Rheinebene.

