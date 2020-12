per Mail teilen

Die Kandidat*innen



Stefan Wolff ist Regenwaldforscher. Umgeben von atemberaubender Natur misst er in Brasilien Luftpartikel und sammelt Daten über das Klima und die Atmosphäre – und das alles in schwindelerregender Höhe. Denn um ungestört forschen zu können, hat sein Team den höchsten Turm Südamerikas erbaut, mitten im Amazonasgebiet!





Carola Vertein fertigt Schirme an, so wie schon viele Generationen ihrer Familie vor ihr. Das Wichtigste für sie: Der Schirm muss zum Besitzer passen! Die handwerkliche Tradition liegt Carola Vertein am Herzen, deshalb sind ihre Schirme auch etwas ganz Besonderes. Und sie lassen niemanden im Regen stehen!





Andreas Hesch ist erfolgreich über die Ziellinie beim Marathon gerannt. Aber nicht nur einmal die üblichen gut 42 Kilometer, sondern 42 Mal an 42 aufeinanderfolgenden Tagen! Seine Begleiter haben sich lieber abgewechselt, 6000 Menschen waren insgesamt an seiner Seite. Andreas Hesch konnte so mehr als 60.000 Euro für einen guten Zweck erlaufen. Eine reife Leistung!