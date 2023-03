Patissière und Evolutionsforscher

Eine der drei Kandidatinnen führt einen Bauernhof mit vielen Tieren. Und von denen hat sie einige zu Therapeuten für Kinder mit Handicaps ausgebildet. Kuh, Esel, Schaf oder Huhn …die tierischen Therapeuten kommen super an – auch beim Rateteam! In Runde zwei hat der echte Kandidat so manchen wertvollen Tipp, wenn die Zimmerpflanze Blätter verliert oder die Rose nicht mehr blühen will. Denn er ist Pflanzenarzt! Und dann heißt es ganz einfach: „Eingetütet!“