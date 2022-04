Nackte Kulturen, Kioskbesitzerin und "Cooles Accessoire"!

per Mail teilen

Die Kandidat*innen:

Marc Engelhardt war weltweit unterwegs um das kulturelle Verhältnis zur Nacktheit zu erkunden: Er wanderte mit anderen unverhüllt in Deutschland, nahm an einer Nackt-Kreuzfahrt in der Karibik teil und erlebte ein uraltes japanisches Massen-Nackt-Event hautnah mit. Dabei erlebte er stets freundliche Menschen, egal wo!

Angela Kaserer kennt viele ihrer Kund*innen persönlich: Sie besitzt einen Bahnhofskiosk, in dem sie tausende von Zeitschriften anbietet. Und so manche*r kommt extra weit her, um ein ganz bestimmtes Magazin zu bekommen, aber vor allem auch: Um Angela Kaserer zu treffen, denn die Gespräche sind fester Bestandteil des Angebots!

Christina Kusserow stellt speziell für Hunde geeignete Handtaschen her. Eigentlich müsste man sie „Maultaschen“ nennen, denn der Hund trägt sie im Maul und bringt zum Beispiel die Brötchen vom Bäcker – wohl verschlossen und hygienisch!