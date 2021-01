per Mail teilen

Moderator Michael Antwerpes hat schon 1985 sein Herz an den Journalismus verloren. Seine Laufbahn startete er bei der Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf und bescherte dem damaligen Studenten der Publizistik schon früh so exotische Themen wie eine Reportage über eine Edelpilzfarm oder den engagierten Kommentar zum erbärmlichen Zustand öffentlicher Grünanlagen - und fand alsbald beim Fernsehen seine Fortsetzung.

Während des Volontariats beim WDR in Köln wurde der Sport für ihn Beruf und Berufung zugleich. Der geborene Rheinländer moderierte beim Südwestrundfunk in Stuttgart schon viele nationale und internationale Sportgroßereignisse, unter anderem bei mehreren Fußball-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Er berichtet regelmäßig von den Weltcup-Wettbewerben im Biathlon und von der Tour de France für die "Sportschau" im Ersten. Außerdem präsentiert er u.a. die Sendung "SWR Sport in Baden-Württemberg" - und war 1998-2012 SWR-Sportchef. Das alles unter einen Hut zu kriegen war eine sportliche Herausforderung, sagt er. Und freut sich daher, inzwischen seine volle Energie in die Arbeit vor der Kamera stecken zu können.

Und dort hat er sich längst auch andere Bereiche erfolgreich erobert.

Von Anfang an dabei

Als Showmaster führt er seit Beginn von "Sag die Wahrheit" beim SWR 2003 durch diese Quizsendung. Im Unterhaltungsfach fühlt sich der Allrounder sehr wohl.

Der Pasta- und Rotweinfan ist auch privat sehr sportlich unterwegs, im Winter am liebsten auf den Skipisten dieser Welt. Und seine Kinder halten ihren Papa sicherlich zusätzlich auf Trab.