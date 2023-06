Was wäre, wenn … wir die wertvollen Stoffe aus unserem Urin als Dünger verwenden könnten? Das hat sich der Kandidat in Runde eins gedacht und ein Verfahren dazu entwickelt. Nur einer der drei ist wirklich der Erfinder! Anschließend erfahren wir, warum es so wichtig ist, zu Fuß zu gehen. Insbesondere das Herz-Kreislaufsystem profitiert. Doch zwei der drei Kandidatinnen spielen nur die Forscherin – wer überzeugt? Zum Schluss lautet das Motto: „Ein schönes Plätzchen!“