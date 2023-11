Maskottchen-Schneiderin und Lebensmittelretter (WH.)

Aus ihrer Schneiderwerkstatt kommen die wunderlichsten Fabelwesen in Plüsch: Die echte Maskottchen-Herstellerin fertigt sie in menschlicher Größe an. Wenn dann jemand hineinschlüpft, werden sie lebendig und machen sich sogar im Studio bemerkbar! In Runde zwei geht’s um unsere Lebensmittel. Denn die rettet der echte Kandidat - und dabei bleibt es nicht: Er stellt daraus feine Kekse, Aufstriche und Gemüsesuppen her. Wer kocht so kreativ und wer schwindelt nur? In Runde drei lautet das Motto: „Langlebig!“