Die Kandidat*innen:



Wenn Jean-Rodrigue-Funke mit seinen Hunden tanzt, bleibt kein Auge trocken! Er geht auf jeden Einzelnen mit seinen Eigenheiten ein und seine Foxterrier lieben die Show. Und er liebt sie – das kann man sehen!



Linda Kelly baut Lupinen an – selbstverständlich biologisch! So erntet sie eine äußerst eiweißreiche Hülsenfrucht. Die röstet sie zu Lupinenkaffee oder stellt Frühstücksflocken daraus her. Herzhaft schmeckt ihre Lupinenwürze, die der Sojasoße ähnelt. Sehr vielseitig, die Lupine!



Überraschung ist garantiert, wenn Marvin Jenssen als Jäger ein Jägerschnitzel an die hungrige Kundschaft ausliefert. Oder eine reichhaltige Suppe im Obelixkostüm! Der Sinn der Sache: Er unterstützt mit Freunden seine Lieblingskneipe, so lange nicht vor Ort gegessen werden darf. Das kommt riesig an!