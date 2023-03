Hühnerberaterin und Schimmelfahnder

Die Hühnerberaterin in Runde eins hat für alle, die sich eigenes Federvieh in den Garten holen wollen, die richtigen Tipps. Zum Beispiel eine kleine Rasse für den kleinen Garten. Oder eine, die zwar nicht jeden Tag ein Ei legt, dafür aber robust ist und lange lebt. Welche der drei Frauen kennt das Huhn am besten? In Runde zwei geht’s dem Hausschimmel an den schmutzigen Kragen! Der echte Schimmelexperte spürt ihn immer auf, auch wenn man ihn noch gar nicht sieht. Mal sehen, wer von den drei Kandidaten das ist! Und gleich danach heißt es dann: „Erdverbunden“!