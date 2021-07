per Mail teilen

Die Kandidat*innen:

Astrid von Velsen-Zerweck leitet das Haupt- und Landesgestüt Marbach auf der Schwäbischen Alb. Dort genießen Araber und andere Pferderassen die weitläufigen Wiesen und Hänge. Bei den beliebten Fahr- und Dressurschauen kommen viele tausende Besucher*innen. Und vor allem Kinder lieben es, den Fohlen auf der Weide zuzuschauen.

Josef Pretterer erweckt Puppen zum Leben. Eher zufällig fand er in den Beruf des Puppenspielers und -bauers. Seine skurrilen Wesen entwickelt er alle selbst. Und auch die Stücke, die er spielt, entstehen einfach so in seinem Kopf.

Hubert Gail erfand einen Bollerwagen, den man ruckzuck in einen Picknicktisch für die Familie umwandeln kann. Das geht sogar ohne Schrauben mit wenigen Handgriffen, so dass es auch Kinder ganz leicht hinbekommen!