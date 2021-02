Mit den Highlights aus sage und schreibe 500 Sendungen, inklusive der Momente, die noch nie gezeigt wurden! Michael Antwerpes hat einen Riesenspaß daran, diese ganz spezielle Ausgabe der beliebten Rateshow zu moderieren – und behält oft genug als Einziger den Überblick. Das will was heißen!

Und das wird geboten: Unfassbare Showacts, Tiere, die die Welt so noch nicht gesehen hat, Menschen mit extremen Talenten, Speisen, die nicht jeder sofort erkennt und Prominente, deren Menschenkenntnis immer wieder auf die Probe gestellt wurde! Verblüffung, Empörung, grenzenlose Heiterkeit und ganz, ganz großes Rätselraten! mehr...