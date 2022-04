Ex-Geheimagent, Igelforscherin und "Tierische Begleiter!"

per Mail teilen

Die Kandidat*innen:

Leo Martin war lange Jahre für einen deutschen Inlandsgeheimdienst tätig. In dieser Funktion warb er undercover Informanten im Rauschgiftmilieu und organisierten Verbrechen an. Lange Jahre musste er allen um ihn herum verschweigen, was er beruflich macht – heute aber enthüllt er sich bei Sag die Wahrheit!



Anne Berger erforscht Igel. Sie hat sogar ihrem Hund beigebracht, die stacheligen Gesellen aufzuspüren, denn die sind vor allem nachts aktiv. Sie weiß, dass die Igel sehr gerne in Städten leben, denn dort finden sie leicht Nahrung. Aber jeder kann etwas für die Igel tun – Anne Berger weiß, wie!



Ulrike Schaich hält Gottesdienste ab, denn sie ist Pfarrerin. Ihre Spezialität aber sind ihre Lamas, die im Sommer auf der Wiese mit dabei sind. Auge in Auge mit unseren Mitgeschöpfen, das ist ihre Botschaft!