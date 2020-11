Die Kandidaten



Stefanie Wojtaszek hat ihren Sport den Pferden abgeschaut: sie trabt oder galoppiert auf allen Vieren. Auch über Hindernisse springt sie. Das ist für Zweibeiner ungleich anstrengender und verletzt hat sie sich auch schon. Trotzdem macht es ihr einen Riesenspaß – auch wenn die Pferde skeptisch schauen!



Marc Helwing hat auf Reisen in Südostasien beobachtet, welche Riesenmengen an Plastikmüll sich in diesen Ländern ansammeln. So kann‘s nicht weitergehen, sagte er, und entwickelte mit Freunden einen „Eco-Brick“: das ist eine leere Plastikflasche, die mit Kunststoffmüll gefüllt wird. Mit diesem Baustoff entsteht gemeinsam mit Einheimischen in Indonesien das größte Recyclingdorf der Welt!



Lara Ducks hat sich um den gesunden Stuhlgang gekümmert: Sie baute einen motorisierten Hebetritt für die Toilette, auf den man die Füße stellt. Der fährt nach oben und gleich geht alles viel leichter und entspannter vonstatten!