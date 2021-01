Die Kandidat*innen

Sandra Hunke ist von Beruf Sanitärfachkraft. Egal ob Heizung, Rohrbruch oder Toilettenspülung, sie weiß genau was zu tun ist. Doch nicht nur handwerklich hat sie es drauf, auch vor der Kamera weiß sie sich in Szene zu setzen und ist als Model weltweit unterwegs.

Karlheinz Brandenburg hat das Audioformat MP3 miterfunden und damit die Musikwelt revolutioniert! Das Ergebnis seiner jahrelangen Forschung und Entwicklung war eine Sensation und prägt bis heute Musik und Kultur. Thank you for the music, Karlheinz Brandenburg!

Der Archäologe Harald Meller ist quasi ein deutscher Indiana Jones. Der Wissenschaftler rettete die „Himmelsscheibe von Nebra“ – einen der bedeutendsten archäologischen Funde der Gegenwart – aus der Hand von zwielichtigen Gestalten. mehr...