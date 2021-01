Die Kanidat*innen:



Petra Bangert steigt gerne anderen aufs Dach – dort oben wechselt sie schadhafte Schieferplatten oder Dachpfannen aus und sorgt so dafür, dass die Menschen auf der Straße unfallfrei an ihr Ziel kommen. Dabei kann sie oft Ausblicke genießen, von denen wir da unten nichts ahnen!



Arno Wielgoss hat eine Kakaomanufaktur gegründet, die nicht nur die eine Ur-Kakao-Sorte aus Peru verarbeitet. Er arbeitet dort auch mit einer Kooperative von Biofarmern zusammen, denen er faire Preise bezahlt. Schokolade ist eben viel mehr als nur eine Süßigkeit!

Jens Hübner hat sein Westentaschenatelier immer dabei. Ob in der U-Bahn, am See oder auf Reisen: mit seinem visitenkartengroßen Malkasten und einem Pinsel mit integriertem Wassertank kann er immer und überall seine Aquarelle malen. So entsteht ein ganz persönliches Bilder-Tagebuch!