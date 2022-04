Burgherrin, historisches Gemüse und "Mini, Mini!"

per Mail teilen

Die Kandidat*innen:

Roswitha Walter lebt auf ihrer eigenen Burg. Und das, obwohl sie nicht im Mindesten über blaues Blut verfügt. Sie und ihr Mann haben Burg Katzenstein vor vielen Jahren gekauft. Seitdem restaurieren sie, veranstalten Führungen und betreiben ein Burgrestaurant. Ganz schön umtriebig – ein Besuch lohnt sich!

Marko Seibold hat schon so manches alte Gemüse wieder entdeckt. Damit sind historische Sorten wie der Knollenziest, die Ochsenherzrübe, der Erdbeermais und vieles mehr gemeint. Diese in Vergessenheit geratenen Spezialitäten baut er an. Und Sterneköche reißen sie ihm aus den Händen!

Markus Fiebig vertreibt den kleinsten Feuerlöscher der Welt. Dieses clevere Gerät ist nur zwei Zentimeter klein und wird direkt in stromführende Geräte eingebaut. Denn etwa 1/3 aller Feuer werden durch elektrische Fehlschaltungen ausgelöst. Der Kleine aber hilft: Sobald die Temperatur im Inneren zu hoch wird, strömt Löschmittel aus und ein Feuer wird sicher verhindert!