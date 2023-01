Ja, sowas gibt’s: Ein Nationalteam der Maler- und Lackierer*innen! Und die treten in europaweiten Wettbewerben gegeneinander an. Wer von den drei jungen Frauen im Studio ist eine der Besten? In Runde zwei suchen die Ratefüchse nach dem einen unter den dreien, der wirklich Meditation erforscht. Seine Ergebnisse sind verblüffend – Meditation hält das Gehirn jung. Raten aber auch! In Runde drei lautet das Motto: „Untergetaucht!“