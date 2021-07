Die Kandidat*innen:

Elke Schlüter bedruckt Stoffe in traditioneller Art – sogenannte Blaudrucke. Die weiß ausgesparten Muster werden mit hölzernen Modeln aufgebracht und was dabei entsteht, leuchtet in einem einzigartigen Blau, das man auf der ganzen Welt kennt.

Markus Richter lebte als Kastellan auf Schloss Neuschwanstein. Das sagenumwobene Gemäuer wurde einst nach den Vorstellungen von König Ludwig, dem Zweiten errichtet und schon während der Bauzeit ereigneten sich seltsame Unfälle – sogar Verwünschungen werden vermutet. All das tut der Romantik keinen Abbruch: Kein deutsches Schloss ist so bekannt in aller Welt!

Elke Hahn haben es die Randgruppen unserer Gesellschaft angetan. Und so häkelt sie deren Vertreter gern in Wolle und platziert sie dort, wo sie es guthaben: Die Rollstuhlfahrerin überblickt die ganze Stadt, der Obdachlose sitzt gemütlich vor dem neuen Schloss in Stuttgart, der Punk schaut mit seinem Hund über den See!