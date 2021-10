Hoch hinaus geht’s in Folge zwei von acht Best of-Ausgaben der Rateshow „Sag die Wahrheit“. In allen acht Folgen ist Michael Antwerpes in der Pfalz unterwegs. Dieses Mal schaut er sich in Landau um und auch auf Landau hinab. Denn er begibt sich in luftige Höhen und präsentiert uns neben tollen Ausblicken auch ganz besondere Einblicke in lustige Sendungen der letzten zwei Jahrzehnte „Sag die Wahrheit“.