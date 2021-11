In dieser Best of-Ausgabe von „Sag die Wahrheit“ inhaliert Michael Antwerpes stark salzhaltige Luft - beim Besuch im Gradierwerk in Bad Dürkheim. Während er diesen gesundheitsfördernden Rundgang macht, präsentiert er spektakuläre Geschichten mit außergewöhnlichen Menschen: Die Frau, die an ihren Haaren hängt und den Kandidaten, der blind sein Haus gebaut hat. Am Montag heißt es also: Augen und Ohren auf und tief durchatmen!