In dieser Best of-Ausgabe von „Sag die Wahrheit“ begibt sich Michael Antwerpes auf Burg Trifels in der Pfalz. Schon Richard Löwenherz lernte dieses historische Gemäuer kennen - allerdings als Insasse im Kerker. Kein Zufall, dass Michael Antwerpes in Spielrunde eins eine Gefängnisarchitektin präsentiert und in Runde zwei einen Mann, der vom Blitz getroffen wurde. Dazu spektakuläre Ausblicke von der Burg – das sollte keiner verpassen!

