Barfuß-Wasserski-Läuferin, Muschelzüchter und "Schnecke!"

per Mail teilen

Die Kandidat*innen:

Stefanie Kirsch ist fünfmalige Weltmeisterin im Barfuß-Wasserski! Bei diesem Sport lässt sie sich mit mindestens 70 km/ ziehen, um auf den blanken Fußsohlen auf der Wasseroberfläche zu skaten, über Schanzen zu springen, und viele Tricks zu zeigen, die einen staunen lassen!

Tim Staufenberger baut Muscheln in der Kieler Förde an. Auf seinem Meeresacker gibt es einen natürlichen Kreislauf von Fischen, Muscheln und Seetang. So ist seine Miesmuschelzucht nachhaltig und sogar biozertifiziert!

Lea Spachowski hält tausende von Schnecken zuhause. Natürlich artgerecht und in großen Terrarien. So kann sie die Weichtiere gut beobachten und immer wieder schöne Fotos von Ihnen schießen!