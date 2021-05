per Mail teilen

Die Kandidat*innen:

Marie Rausch erfindet Drinks der besonderen Art. Dafür wurde sie preisgekrönt! Als Barfrau ist sie regelmäßig in Wald und Flur unterwegs und sammelt Kräuter für ihre Cocktails. Da können sich Gin und japanischer Knöterich gute Nacht sagen.

Torsten Oestergaard leitet eine Globus-Manufaktur. Bei ihm gibt es aus Glas angefertigte Erdbälle, bei denen man die Kontinente und Länder in ihrem realen Größenverhältnis in Händen halten kann. Faszination Erde!

Tina Altus verwandelt Brautsträuße in wunderbar fantasievolle Bilder. Denn für die Mülltonne sind die romantischen Gebinde viel zu schade. Die Blütenfarben bleiben erhalten und am Ende hängt eine Erinnerung für immer an der Wand!