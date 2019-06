Rheinland-Pfalz feiert! Der SWR beim Rheinland-Pfalz-Tag 2019 in Annweiler

Karten für die SWR Big Band gewinnen

Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen Sie uns die richtige Lösung nennen – der erste Anrufer mit der richtigen Lösung gewinnt. Die Frage stellt Ihnen Moderator Martin Seidler live in der Sendung "Rheinland-Pfalz feiert!". Teilnehmen können Sie telefonisch während der Livesendung vom Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler am 28.6.2019. Die Telefonnummer wird von Martin Seidler gegen 21.30 Uhr live in der Sendung genannt. Mehr Infos hier.