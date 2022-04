Zeitreise im Freilichtmuseum Bad Sobernheim

per Mail teilen

Elisa und Jan machen mit ihren Kindern Lotta und Hannes eine Zeitreise durch die letzten Jahrhunderte von Rheinland-Pfalz. Im Freilichtmuseum in Bad Sobernheim erleben sie, wie die Menschen gelebt, gewohnt und gearbeitet haben. Im ganzen Bundesland wurden dafür 40 alte Originalgebäude abgebaut und im Freilichtmuseum wieder aufgebaut.

Nach ihrem Wiederaufbau wurden sie detailgetreu eingerichtet. So können die Besucher eine Zeitreise durch die Vergangenheit in Geschäften, Werkstätten und Wohnräumen erleben. Außerdem ist das riesige Museumsgelände, das Zuhause von historischen Nutz- und Haustierrassen geworden. Elisa und ihr Mann Jan haben für die Familie eine besondere Mitmachaktion gebucht: die Lehmbaustelle. Hier können die Vier gemeinsam mit an einem Fachwerkobjekt bauen. Eine matschige Angelegenheit, die nicht nur den Kindern großen Spaß macht. Es gibt zu viel zu erleben.

