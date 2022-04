Baumwipfelpfad und Hängebrücke in Bad Wildbad! Jule, Steffen, Mika, Atreju, Mascha und sogar Oma Brigitte wagen sich für euch in luftige Höhen. Der Baumwipfelpfad ist ein besonderes Ausflugsziel, denn nie ist man den Baumwipfeln so nah wie hier. Und das Beste: runter geht es schneller, als man „Schwarzwald“ sagen kann: eine rasante Riesenrutsche ist hier der krönende Abschluss. Doch der Tag ist damit noch lange nicht vorbei: Weiter geht´s durch den bunten Schwarzwald zum Abenteuerspielplatz über die Familienwanderung Märchenweg ("das kalte Herz") bis hin zur Wildline – einer 60 Meter hohen Hängebrücke, die den ein oder anderen König vor eine größere Herausforderung stellt. Am Ende konnten aber (fast) alle ihre Höhenangst überwinden und die traumhafte Aussicht von der Hängebrücke über den Schwarzwald genießen!

Ein vollgepackter Familientag, der für Kinder und Erwachsene ein Abenteuer bietet. Aber ganz günstig ist es nicht. Trotzdem sagt Patchwork-Familie König auch hier: Geht mal raus!

Hier gibt es weitere Informationen zum Ausflug:

Website Baumwipfelpfad: https://www.bad-wildbad.de/sommerberg...

Website Wildline: https://wildline.de

Website Märchenweg: https://www.bad-wildbad.de/maerchenwe...

Wegbeschreibung zum Baumwipfelpfad