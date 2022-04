Trampolin springen, Klettern im Hochseilgarten & Bouldern – Fundorena Schwarzwald

Die Fundorena ist ein Indoor-Sport- und Spielplatz direkt an den Skipisten des Feldbergs im Hochschwarzwald und verspricht Action und Spaß für (fast) jedes Alter: vom Hochseilgarten mit 8 verschiedenen Parcours und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden über Trampolinpark, Freestyle Sprungarena, Spieleland für die Kleineren bis hin zu einem Boulder Parcours reicht die Palette.

Jule, Steffen, Mika, Atreju, Mascha – die Könige testen für euch das Fundorena!

Leider kann die kleine Mascha mit ihren erst eineinhalb Jahren noch in keine der Angebote. Mit ihrem Papa Steffen vertreibt sie sich daher in der Spieleecke des Restaurants die Zeit. Jule und die beiden Jungs nehmen sich ein zweieinhalb Stunden-Kombiticket, mit dem sie alle Attraktionen besuchen können. Hinzu kommt die Ausleihe von Jump-Socks bzw. Stoppersocken. Alle Angebote können auch einzeln für ein oder zwei Stunden gebucht werden.

Die drei entern als erstes den Hochseilgarten, danach wollen sie auf die Trampolins und zum Freestyle-Jump. Und sie merken schon bald: Man braucht eine Menge Zeit, gerade im Hochseilgarten. Also am besten vorher planen, wo Ihr hinwollt – oder die Spielezeit gegen Aufpreis verlängern! Geschicklichkeit und Ausdauer sind gefragt und die drei entdecken zu ihrer eigenen Überraschung ihre Grenzen!

Weitere Infos zur Fundorena: https://www.fundorena.de/de/