Technik zum Anfassen im Technikmuseum Speyer

Im Technikmuseum Speyer jagt eine Sensation die nächste. Auf den Tragflügeln eines Jumbos spazieren oder in den Bauch eines U-Boots klettern – hier ist alles möglich.

125.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Deshalb checken Silke und Jens mit ihren Kindern Fabienne und Marlon für euch das Technikmuseum. Zunächst lassen sie sich von unzähligen Autos und Lokomotiven aus 100 Jahren Technikgeschichte in den riesigen Hallen faszinieren und entdecken z.B. einen alten VW Bulli, mit dem die Großeltern schon über die Alpen bis nach Italien gefahren sind.

Jumbo und U-Boot

Weiter geht es aufs Freigelände. Dort klettern sie über eine Treppe in luftige Höhen und in eine Boeing 747. Hier oben gibt es faszinieren Einblicke in das Innenleben des Luftgiganten und einen grandiosen Ausblick auf die Domstadt Speyer dazu. Wie eng und beklemmend es sich dagegen unter Wasser anfühlen kann, erlebt die Familie im Marine-U-Boot U9. Nach einem kurzen Stopp auf der Museums-Kartbahn, wo sich Fabienne und Marlon zwischen den riesigen Schiffen und Flugzeugen auf dem Gelände ein paar Wettrennen liefern, wartet gleich das nächste Highlight: die Raumfahrt-Halle.

Faszinierende Einblicke in die Raumfahrt

Vom Astronautenanzug über echtes Mondgestein bis zur russischen Raumfähre Buran spüren Silke, Jens und ihre beiden Kinder, warum die Mondlandung zwar nur ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger für die Menschheit war. Und am Ende eines vollgepackten Tages wollen die hungrigen Abenteurer natürlich auch noch wissen, was das Museumsrestaurant Hangar 10 zu bieten hat. Zudem gibt es jede Menge Tipps, was ihr an diesem Tag dabeihaben müsst und viele Infos rund um Technikmuseum Speyer. Also: Raus mit euch!

Wegbeschreibung zum Technikmuseum Speyer

Hier gibt es weitere Informationen zum Ausflug:

http://www.speyer.technik-museum.de

http://www.technik-museum.de