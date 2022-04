Mit Eseln wandern in Eppenbrunn

per Mail teilen

Silke und Jens checken mit ihren Kindern Marlon und Fabienne einen besonderen Ausflug: eine Eselwanderung rund um den Altschlossfelsen bei Eppenbrunn in der Südpfalz. Ein lustiger, aber auch anspruchsvoller Spaß in einer spektakulären Felslandschaft.

Über Stock und Stein geht es mit zwei Eseln gut 10 Kilometer lang auf dem Altschlosspfad bis hin zum gleichnamigen Felsen. Dort ragen bizarre, über 30 Meter hohe Felstürme in den Himmel. Silke, Jens, Marlon und Fabienne genießen die imposante Kulisse, aber sie müssen sich auch konzentrieren und auf die Tiere einlassen. Esel sind nun einmal eigensinnig und haben ständig Hunger.

Also heißt es Spur halten und nicht vom Weg abkommen. Die Familie erlebt eine abwechslungsreiche Tour mit vielen kleinen Abenteuern und freut sich am Ende auf das Essen in der Pfälzerwaldhütte auf der Hohen List. Ein leckerer Abschluss eines ereignisreichen Outdoor-Erlebnisses.

Hier gibt es weitere Informationen zum Ausflug:

https://www.eselwandern-pfalz.de/

http://hohelist.de/