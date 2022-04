per Mail teilen

Dinosaurier Fans aufgepasst: Papa Thies und Sohn Neon machen einen Männertag und nehmen euch mit zu T-Rex, Raptoren und Flugsauriern im Naturkundemuseum am Löwentor in Stuttgart. Inmitten von riesigen Fossilien, Skeletten und lebensgroßen Dinos kommt echtes Jurassic World Feeling auf. Es ist für die beiden nicht der erste Ausflug hier her, regelmäßig machen Thies und Neon eine Zeitreise durch Trias, Jura und Kreidezeit. Brachiosaurus? Tyrannosaurus Rex? Triceratops? Die Giganten der Urzeit findet der 5-jährige Neon hier schon fast im Schlaf, die Begeisterung kennt – selbst nach dem zwanzigsten Besuch – dennoch keine Grenzen. Tipp für Kinder und Eltern: Vor allem unter der Woche stehen die Chancen gut, fast alleine mit den Sauriern zu sein.

Nach dem Museumserlebnis genießen die beiden noch einen Snack im Café Fossil und lassen den Mittag am Spielplatz im Stuttgarter Rosensteinpark ausklingen. Ein echt gelungener Männerausflug – der so natürlich genauso auch als Mädelstag funktioniert oder mit der gesamten Familie!

Hier gibt's die Route zum Naturkundemuseum in Stuttgart

Hier gibt es weitere Informationen zum Ausflugsziel: https://www.naturkundemuseum-bw.de/