Experimente für Kinder in der Forscherfabrik Schorndorf

Spielen, lernen, experimentieren – all das geht in der Forscherfabrik in Schorndorf. Familie Lichner testet für euch dieses besondere Ausflugsziel in der Nähe von Stuttgart. Strom selber erzeugen? Geht! Lernen was schwimmt und was nicht? Geht! Selbst fliegen nur durch die Kraft von Luftdruck? Geht!

In der Forscherfabrik lernen Kinder durch Experimente spielend wissenschaftliche Themen kennen, von Elektrizität über Wasserkraft bis hin zu Automobilen. Familien können an vielen Mitmachstationen spielerisch selber zu Forschern werden. Denn die Forscherfabrik in Schorndorf ist kein Museum, sondern ein interaktives Erlebnis. Die pädagogische Alternative für den Indoorspielplatz.

Für Kleinkinder gibt es die Mini-Entdeckerwelt: ein Spielbereich für alle Kinder unter 4 Jahren. Bei gutem Wetter kann im 3 Gehminuten entfernten Klanggarten in Schorndorf weitergeforscht werden. Und wenn der Wissendurst gestillt und die Ohren geschult sind bieten zwei tolle Spielplätze jede Menge Spaß.

Familie Lichner findet: Absolut empfehlenswertes Ausflugsiel für Familien, auch mit kleinen Kindern!

Hier gibt es weitere Informationen zum Ausflug:

Website Forscherfabrik: https://www.forscherfabrik-schorndorf.de

Website Ticketshop Forscherfabrik: https://forscherfabrik-shop.de/

Infos zu Klanggarten und Spielplatz: https://www.schorndorf.de/de/freizeit...

