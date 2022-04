Erlebnistour im Pfälzerwald

Steffen und Jule checken mit ihren Kinder Mika und Atreju für euch eine Walderlebnis-Tour rund um St. Martin im Pfälzerwald. Zusammen mit den beiden Guides Jasmin Schlimm-Thierjung und Peter Edrich soll die Familie den Wald mal ganz anders erleben und nicht achtlos an allem vorbeilaufen.

Den Wald mit anderen Augen sehen

Erstaunlich, was es am Wegesrand an Essbarem zu finden gibt: Brombeerblätter, Minze, Esskastanien, Brennnesselblätter… Und zwischendrin müssen immer wieder kleinere oder größere Aufgaben gelöst werden. „Dinge finden“ z.B. – etwas Spitzes, Rundes oder Zweifarbiges. Da müssen alle ganz genau hinschauen und sehen den Wald plötzlich mit ganz anderen Augen. Beim Bau eines Unterstandes aus Totholz ist die ganze Familie voll bei der Sache – vor allem die Brüder Mika und Atreju. Und die sind ganz erstaunt, wie faszinierend „absolute Stille“ sein kann.

Abschluss am Lagerfeuer

Nach so viel Action haben alle Hunger. Und was wäre ein Waldabenteuer ohne Feuer? Abenteuerguide Peter zeigt, wie es mit Feuerstein und Zunder entfacht werden kann. Der Tag endet für alle mit Stockbrot, Waldkräutertee und sogar Popcorn. Außerdem gibt es für euch noch jede Menge Tipps, was ihr an diesem Tag dabeihaben müsst und viele Infos rund um die das Waldabenteuer im Pfälzerwald.

