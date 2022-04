Riechen, hören, tasten, balancieren und den Wald mit allen Sinnen erleben – all das geht bei einer Wanderung durch das Erfahrungsfeld der Sinne „Eins und Alles“ im Welzheimer Wald. Familie Lichner testet für euch das etwas andere Ausflugsziel in der Nähe von Stuttgart und checkt, ob der Erlebnispfad im Wald auch für Kleinkinder geeignet ist. Auf dem Sinnesparkour im schönen Welzheimer Wald warten viele Überraschungen auf die Familie: Egal ob Waldbaden, Holzfiguren oder Kletterstationen – hier wird der Waldspaziergang zum Erlebnis. Neben Kunstobjekten zum Gucken gibt es besonders viele interaktive Stationen zum Mitmachen und Ausprobieren. Am riesigen Holzxylophon können die Kinder ihre ersten Melodien klimpern. Bei einer anderen Station können sie in verschiedene Tierrollen schlüpfen. Der Wunderweg fordert so alle Sinne und auch für Erwachsene gibt es viel zu entdecken. So begegnen die Eltern auf dem Weg einigen prominenten “Holz-Köpfen”: Ist es ein älterer Pharrell Williams oder doch Martin Luther King? Und ist die Frau mit dem roten Lippenstift wirklich Marilyn Monroe? Zumindest Klimaaktivistin Greta Thunberg erkennt die Familie sofort. Highlight von Tester Henry: Der Niedrig-Kletterpark, der auch kleine Kinder und Papas mit Höhenangst zu mutigen Kletterern macht. Auch sehr beliebt: die riesige Kugelbahn im Wald.

Eine Besonderheit im Eins & Alles Welzheim ist das integrative Konzept: Auf dem Gelände arbeiten und leben behinderte Menschen, die zum Beispiel das Café betreiben oder den Wunderweg im Wald gestalten. Es gibt sogar eine Kaffeerösterei direkt vor Ort.

Sahnehäubchen auf dem Gelände im schwäbischen Wald: die Tieroase. Hier kann man Lamas, Kaninchen, Meerschweinchen, Hühnern, Gänsen und Bienen begegnen.

Familie Lichner findet: Auf jeden Fall ein familienfreundliches Ausflugsziel. Unser Tipp: Keinen Buggy mitnehmen, das Gelände ist nicht kinderwagentauglich. Tragen / Kraxxen können aber an der Kasse gratis ausgeliehen werden.

Hier geht's zum Ausflugsziel

Hier findet ihr mehr Infos zum Eins und Alles: https://www.eins-und-alles.de/