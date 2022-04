Ein Tag im Outdoorpark Lauschhütte in Daxweiler

Elisa und Jan checken mit ihren Kindern Lotta und Hannes für euch den Outdoorpark Lauschhütte bei Daxweiler im Hunsrück. Zunächst kämpfen sie sich durch anspruchsvolle Kletterrouten im Kletterwald und testen dabei in luftiger Höhe ihre Grenzen aus. Fünf verschiedene Parcours, von leicht bis ganz schwer, bieten Action für Jung und Alt.

Voller Adrenalin und schon ein wenig erschöpft, erkunden sie die Baumhäuser in den Baumkronen, die man für Übernachtungen sogar mieten kann. Auf einem 1,5 Kilometer langen Rundkurs mit zehn Zielen testen Elisa, Jan, Lotta und Hannes auch noch ihr Talent im Bogenschießen.

Und am Ende eines vollgepackten Tages wollen die hungrigen Abenteurer natürlich noch wissen, was das Restaurant Lauschhütte zu bieten hat. Zudem gibt es jede Menge Tipps, was ihr an diesem Tag dabeihaben müsst und viele Infos rund um den Outdoorpark Lauschhütte.

Hier gibt es weitere Informationen zum Ausflug.