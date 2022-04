Ausflug ins Dynamikum nach Pirmasens

per Mail teilen

Naturwissenschaft durch Ausprobieren verstehen. Das kann man im einzigen Science-Center in Rheinland-Pfalz, im Dynamikum Pirmasens.

Spaß auf 4.000 Quadratmetern

Elisa und Jan machen mit ihren Kindern Lotta und Hannes einen Tagesausflug ins Dynamikum nach Pirmasens, knapp 130 km von Mainz entfernt. Dort entdeckt die Familie die Welt der Physik und Technik ganz neu. Auf 4.000 Quadratmetern verteilen sich mehr als 150 physikalische und technische Stationen, die ausprobiert werden wollen. Ganz nach dem Motto: mitmachen, forschen, erleben und staunen.

Mitmachmuseum für jedes Alter

Die großen und kleinen Besucher lernen hier auf spielerische Art und Weise, wie die naturwissenschaftlichen Gesetze funktionieren. Für jede Altersklasse ist etwas dabei. Ob Spaß und Action bei den sportlichen Herausforderungen oder beim Knobeln mit Köpfchen an geometrischen Formeln. Das Dynamikum in Pirmasens ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, egal bei welchem Wetter. Also raus mit euch! Und rein ins Dynamikum!

Wegbeschreibung zum Dynamikum Pirmasens

