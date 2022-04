Hechingen im Zollernalbkreis ist bekannt für die Burg Hohenzollern. Aber auch in der Stadt selbst gibt es einiges für Kinder zu entdecken, wie zum Beispiel den Schaukelweg „häppy“. Jessie und Marcel waren mit ihren Söhnen Henri (3) und Theo (1) für euch in Hechingen unterwegs und haben die insgesamt vier Kilometer lange Wanderung getestet. Unser Tipp: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, weil die Hechinger Innenstadt sonst schnell mit Autos verstopft ist.

Am Anfang noch etwas skeptisch werden die beiden Kinder schnell warm mit den Schaukeln und spätestens beim Schwingseil wollen beide Jungs am liebsten gar nicht mehr gehen. Der Rundweg führt kinderwagenfreundlich durch die Natur, vorbei an Bächen, Wäldern und der Hechinger Altstadt. Besonderes Highlight: Der ein Kilometer lange Barfußpfad mit vielen spannenden Stationen und der schöne Vitalpfad. Für Ritterfan Henri darf nach der Tour ein Abstecher zur Burg Hohenzollern natürlich nicht fehlen. Bis zur Burg sind es vom Schaukelweg aus noch 10 Minuten mit dem Auto, ab dem Parkplatz fährt dann ein Shuttlebus. Organisationsprofi Jessi empfiehlt, sich vor dem Besuch die Burg Hohenzollern-App runterzuladen. Welche Schaukel am meisten Spaß macht und wie das Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Burg Hohenzollern ist, erfahrt im Video.

Hier gibt es weitere Informationen zum Ausflug:

"häppy" Schaukelweg in Hechingen: https://www.hechingen-tourismus.de

Burg Hohenzollern: https://www.burg-hohenzollern.com/